Rede terá bônus a partir de 2010

No rastro do que foi implantado na rede estadual, a Prefeitura adotará a partir de 2010 o bônus por desempenho aos profissionais da educação. De acordo com o secretário municipal da Educação, Alexandre Schneider, a implantação do bônus já estava prevista na lei de 2007 que reorganizou a carreira dos professores e haverá diferenças de critérios em relação ao Estado, o que será definido ao longo do ano, depois que o assunto for debatido com sindicatos e servidores. Ontem, cerca de 800 professores fizeram uma paralisação para pedir reajuste de 17,5% nos salários de forma integral. O sindicato da categoria foi recebido pela Secretaria de Gestão, que estuda a reivindicação. A Prefeitura ofereceu pagar o aumento em duas parcelas, uma agora e outra em 2010, o que não foi aceito pelos professores. Uma nova reunião deve ser realizada no dia 27 e, se não houver acordo, haverá outra paralisação no dia 30.