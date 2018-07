Rede companheira

Por facilitar a comunicação com pessoas do mundo inteiro, no próprio ambiente doméstico, a internet tem sido uma aliada contra a solidão, mostrando-se cada vez mais atrativa para pessoas com mais de 50. Muitos aposentados recorrem aos sites de relacionamento como forma de fazer amigos - e até engatar um namoro. Há um portal especialmente criado para essa faixa etária, o qual engloba matérias informativas e um agitado site de relacionamento: o www.maisde50.com.br.

Hebe Salgado: conheceu muita gente por meio do portal 'Mais de 50', e já firmou várias amizades

No ar há nove anos, o site tem tirado proveito do aumento no número de internautas mais velhos. Uma das fundadoras e editoras do Mais de 50, Maria da Luz Miranda, baseia-se em dados do Ibope, que apontam a existência de 2,5 milhões de usuários da internet com mais de 50 anos hoje, no País. "Tivemos todo o cuidado na hora de nos dirigir a essa faixa etária. O questionário para o cadastro do perfil não é invasivo, pois eles não querem se expor tanto", explica. Hoje, o site tem 120 mil cadastrados, sendo que 70% são mulheres.

"A internet mostra-se um bom remédio contra a solidão, mas tentamos estimular os encontros pessoais e mostrar que existem outras possibilidades para sair pelo mundo." Para tanto, a pedido dos próprios usuários, são promovidos almoços mensais no Rio de Janeiro (onde fica a base física do site), e estão começando a fazer o mesmo em São Paulo, onde moram 30% dos cadastrados. No mais, também organizam uma viagem anual durante um fim de semana, com palestras médicas, debates, leituras, exibição de filmes e discussões.

NOVA VIDA

Foi uma das filhas da vendedora paranaense Suzete Marilda Spíndola, de 59 anos, quem lhe apresentou a internet. Separada, Suzete vivia confinada à casa. "Minha filha me ensinou a usar a rede, e deixou até um computador comigo", lembra. Passou a usá-lo, seguindo as recomendações de não expor informações pessoais, como endereço e dados da família.

Descobriu o portal Mais de 50 e ficou sabendo de um encontro que promoveriam em Atibaia, interior de São Paulo. Desconfiada, compareceu. "Foi maravilhoso! Fiz amizades que mantenho até hoje, com gente do Brasil inteiro", conta. "Teve ainda palestras sobre o funcionamento do corpo, oficinas de dança e tai chi chuan."

Passou a cultivar as amizades pelo site, e fez muitas outras. Já compareceu a sete encontros. Também começou a navegar por outros portais de relacionamento e conheceu três namorados, que passaram do virtual para o mundo real. Há um ano e sete meses, namora o aposentado português Rui Manoel Gravata Resende, de 55 anos, que mora em Lisboa. Suzete foi até lá para conhecê-lo pessoalmente. Hoje, relacionam-se pela rede virtual. "Namoramos toda noite: passamos de duas a cinco horas conversando. Trocamos músicas, poemas", derrete-se Suzete, que não costuma sair sozinha para cinema ou bailes. "Descobri o mundo pela internet: remocei, mudei minha cabeça." Os relacionamentos virtuais motivaram até mudanças físicas: emagreceu mais de 12 quilos e começou a ir a salões de beleza "de grife".

AMIGOS E NAMORO

Para Hebe Azevedo Salgado Serpeloni, de 64 anos - casada há 36 anos, e com um filho adulto -, o portal Mais de 50 funciona como um elo de amizades. "As pessoas escrevem sobre elas mesmas, seus anseios e problemas." Calcula que já fez 30 amigos pelo portal. "Entro na rede umas três vezes por dia para deixar recados. De manhã, já escrevo para desejar bom dia. As pessoas estão sempre dispostas a ouvir", fala. "Tenho amigos de verdade no site, mais significativos do que outros que já conheci pessoalmente, porque não há outro interesse além da amizade."

Agora, está tentando ensinar a mãe de 91 anos a usar a internet. "Quero que ela também participe. Quem tem amigos não sente solidão." Ao contrário de Suzete, Hebe nunca teve receio de colocar informações pessoais no site. "As pessoas sabem tudo o que faço. Decidi publicar todos os meus dados porque queria fazer amigos sinceros, então tinha de ser honesta", justifica. Seu marido não participa do portal, mas não se incomoda que ela seja adepta. "Deixo bem claro que quero apenas amizade." Sua meta agora é viajar para o próximo encontro anual do site.

O paulistano aposentado Paulo Keizo Kaneko, de 59 anos, faz parte da minoria masculina que acessa o Mais de 50. Divorciado, com dois filhos, sempre teve familiaridade com a internet, pois trabalhava na área de informática. Dez anos atrás, conheceu uma canadense em um site de relacionamentos, com quem começou a "namorar". Mas, com a impossibilidade de se conhecerem pessoalmente, a relação não vingou. "Sempre encarei a internet como uma forma de fazer contatos, mas não dispenso o tête-à-tête", comenta.

Prefere conhecer pessoas pelanet do que em bares ou bailes. "Tenho mais acesso ao conteúdo das mulheres. Nos encontros pessoais, a tendência dos homens é dar mais importância ao visual." Seu projeto de vida é conhecer o mundo, e procura uma companheira de mais de 50 anos com desejos semelhantes. Paulo costuma passar seis meses viajando pelo País em seu jipe, mas, curiosamente, já conheceu mais mulheres pela internet do que pessoalmente. "Pela rede, não há restrições geográficas."