Receitinhas populares

Encontrar namorado Comprar uma imagem do santo. Se for urgente, tirar o Menino Jesus do colo do santo e só devolver quando conseguir um namorado. Ou, ainda, virar a imagem de cabeça para baixo. Conseguir se casar Dar de presente para um casal de noivos uma imagem de Santo Antônio, sem o Menino Jesus. Depois, ir ao casamento e pedir no altar para se casar com alguém. Assim que a graça for alcançada, retornar à igreja e lá depositar a imagem do Menino Jesus. Fazer as pazes Compre um cravo e uma rosa. Os talos devem ser amarrados juntos, com uma fita verde. Dê 13 nós. Durante o procedimento, é preciso pensar que Santo Antônio vai unir o casal outra vez. Nunca perder o amado Pegue uma fotografia sua e outra do parceiro, de corpo inteiro, passe cola nas faces e coloque uma de frente para a outra, enrolando um retrós de linha vermelha, em cruz. Depois, cole as fotos no verso de um quadro com a imagem de Santo Antônio, colocando-o na parede do quarto, acima da cama. Despertar o interesse Pegar uma fita vermelha e usar no sutiã, entre os seios, por sete dias. Logo depois, colocar a fita dentro de um envelope, lacrar e colocar no altar de Santo Antônio. Reze e peça ao santo que realize seu desejo. Depois, acenda uma vela de sete dias. Saber se irá se casar Compre um copo branco e coloque água. Quebre um ovo dentro dele sem deixar que a gema arrebente. Deixe no sereno. Antes que o sol nasça, observe: se o copo estiver coberto por névoa branca, você se casa antes do próximo Santo Antônio.