Rebecca lança versão internacional de ‘Barbie’ com Dulce María

As quatro cantoras se uniram na nova versão do single 'Barbie' Foto: Spotify

Nesta quarta-feira, 16, a cantora Rebecca lançou uma nova versão da música ‘Barbie’ em parceria com Dulce María, Farina e MC Danny. A artista foi uma das escolhidas para somar ao projeto Spotify Singles no Brasil, que tem como objetivo misturar ritmos e promover versões inéditas de grandes sucessos.

O hit, que originalmente conta com a participação de Pocah, Lexa e Danny Bond, sai do pop funk para um remix de brega funk com pisadinha, em uma mistura de português e espanhol. O lançamento é exclusivo do Spotify e já está disponível na plataforma de streaming.

Além de Rebecca, o Spotify Singles reuniu artistas como Os Barões da Pisadinha, Matheus & Kauan, Grupo Menos é Mais, Ludmilla, MC Hariel e Pedro Sampaio.

Em sua conta oficial no Twitter, a cantora afirmou que realizou um sonho ao fazer uma parceria com Dulce María, conhecida por interpretar a personagem Roberta na novela mexicana Rebelde.