O jornalista Reali Júnior, ex-correspondente do Estado em Paris, recebe amanhã, no câmpus da FMU, o título de professor honoris causa pelo seu trabalho no Brasil e no exterior, em especial na capital francesa. A cerimônia será na própria faculdade (Avenida da Liberdade, 899, auditório Nelson Carneiro), às 10 horas. O título será concedido pelo Conselho do Complexo Educacional FMU/FIAM/FAAM e FISP.