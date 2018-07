Reação a vacina mata 2 pessoas no RS, em 2009

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou ontem a segunda morte decorrente de reação à vacina contra a febre amarela neste ano no Estado. A vítima foi um homem de 39 anos, que procurou a imunização à época em que estava convalescendo de uma virose e morreu em 16 de fevereiro, em Santa Maria. O caso soma-se ao de uma mulher de 39 anos, da mesma cidade, que morreu em 21 de janeiro, alguns dias depois de ter tomado a vacina - contrariando orientações médicas, já que sofria de insuficiência renal.