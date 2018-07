Raupp é reeleito para biênio 2009-11

O matemático Marco Antonio Raupp foi reeleito presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Computados 828 votos, 40,7% do total de 2.034 sócios aptos a votar, Raupp recebeu 766 (92,5% do total). O mandato vai de julho de 2009 a julho de 2011. Entre suas prioridades, ele anunciou a continuidade do trabalho para acabar com o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.