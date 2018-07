Rap ''explica'' um colisor de partículas

Os conhecimentos que a ciência espera obter do Grande Colisor de Hádrons (LHC), novo acelerador de partículas do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (Cern), são tão complexos que pesquisadores envolvidos no projeto concluíram que o melhor jeito de explicar o assunto aos leigos seria com um clipe de rap. Em um vídeo publicado no site YouTube, cientistas identificam-se apenas como "dançarinos que preferem permanecer anônimos". A exceção é a compositora e "bad rapper", a física e jornalista Katherine McAlpine, que assina "Alpinekat". Eles misturam jalecos brancos, capacetes e óculos de segurança aos trejeitos típicos dos rappers para explicar, em meio aos túneis do acelerador e com a ajuda de diagramas e de fotografias, o funcionamento do colisor. A porta-voz do Cern, Renilde Broeck, disse que o clipe não é uma iniciativa oficial, mas as filmagens nas instalações do acelerador foram autorizadas e a letra foi revisada para que todas as informações fossem corretas. O rap, que dura quase cinco minutos, descreve a função dos principais instrumentos do colisor. Os cientistas-rappers também criam rimas sobre o Big Bang, matéria escura e o bóson de Higgs - partícula hipotética que seria a causadora da massa das demais partículas, e cuja existência o LHC poderá confirmar. O acelerador será ativado em 10 de setembro. Ele tem 27 quilômetros de túneis e fica na fronteira entre Suíça e França. Nesses túneis, prótons serão acelerados por campos magnéticos e forçados a colidir a velocidades altíssimas. Em força total, dizem cientistas, a máquina levará os prótons a energias de 7 trilhões de elétron-volts e vai lançá-los uns contra os outros. Os físicos vão vasculhar os estilhaços das colisões em busca de forças, partículas e, até mesmo, de leis da natureza hoje desconhecidas, mas que poderiam ter se manifestado nos primórdios do Universo. Cientistas expressaram temor de que o LHC pudesse representar um perigo para a vida na Terra, criando, inadvertidamente, um buraco negro ou gerando uma forma exótica de matéria que poderia transformar as partículas da matéria comum em cópias de si mesma. Mas estudos sobre a segurança dos experimentos descartaram esses riscos. O refrão do rap diz: "O LHCb observa onde a antimatéria foi parar/Alice olha para as colisões de íons de chumbo/CMS e Atlas são irmãos: vão buscar/Todas as novas partículas que puderem achar/O LHC acelera os prótons e o chumbo/E as coisas que vai descobrir/Farão a sua cabeça girar". LHCb, Alice, Atlas e CMS são detectores que farão leituras das colisões. Até o final da tarde de ontem, o site YouTube já registrava cerca de 400 mil acessos.