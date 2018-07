A Universidade de São Paulo (USP) subiu 49 posições e foi avaliada como a 38ª melhor universidade do mundo, segundo o Webometrics Ranking Web of World Universities, ranking semestral do Ministério da Educação da Espanha que avalia 17 mil instituições. O resultado coloca a USP como a melhor instituição de ensino superior do País e da América Latina. Universidades norte-americanas ocupam as dez primeiras posições.