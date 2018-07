Raica comparece ao segundo desfile de Herchcovitch

Pela segunda vez na SPFW, a modelo Raica de Oliveira, ex-namorada do jogador Ronaldo, veio prestigiar o desfile masculino de Alexandre Herchcovitch. Para Raica o que não pode faltar em seu guarda-roupa de inverno é um bom cashemere. Seus planos para o futuro são continuar modelando e ela também está estudando alguns roteiros. "Há uns tempos atrás recebi o roteiro do filme Pantera Cor de Rosa. Recebi um outro agora, mas ainda nem li", conta. Raica não vai ficar para o carnaval no Brasil. A modelo estará fazendo uma capanha em Miami para uma marca amaricana. Detalhe: ela garantiu que está sozinha.