Raia de Goeye apresenta coleção em casa nos Jardins

Paula Raia e Fernanda de Goeye, estilistas da Raia de Goeye, receberam os fashionistas no primeiro desfile do segundo dia do São Paulo Fashion Week na casa do vizinho de Paula, no Jardim Europa, local que acolheu, anos atrás, a Casa Cor. Antes da apresentação da coleção da grife, houve um incidente: uma caixa de som caiu em cima da consultora de moda Glória Kalil. Passada a comoção, quem brilhou na platéia - a "Madonna" da vez - foi a atriz Danielle Winits. Na passarela, tops de peso como Caroline Ribeiro, Marcelle Bittar e Raica Oliveira. Ok, vamos falar de moda. Paula e Fernanda disseram que para criar as peças se inspiraram em uma tribo indígena que fundou a nação americana. Como sempre, apresentaram uma modelagem bastante solta e larga, mas que exige uma mulher que se pareça sempre com elas, as estilistas, e com suas clientes (leia-se mulheres esguias, altas). A Raia de Goeye valorizou a parte de cima da roupa. As calças mostraram um volume impraticável para mulheres que não pertencem ao "reino da anoréxicas": levam babados, volumes nas laterais... O destaque foi uma peça usada pela top Marcelle Bittar, um macacão com recorte. Detalhe: por conta dos cortes, a única pessoa que pode usar a roupa é a própria Marcelle. O macacão? É mais do que sexy. Sexo explícito. Depois do desfile, um brunch da Lancôme reuniu uma multidão de curiosos para conferir o rosto da garota propaganda da marca, a modelo canadense Daria werbowy, no Brasil pela primeira vez. O que elas acharam Danielle Winits já chegou ao local do desfile modernosa, de óculos escuro e micro saia. Para ela, moda é transgressão. Danielle disse que adorou o desfile da marca por isso. Ela é fã de carteirinha da Raya de Goeye, onde compra muita roupa e confirmou que adora a moda de shortinhos e micro saias. Christiana Arcangeli achou bacana as calças bem soltas e largas que podem ser usadas todo dia, ao contrário das micro saias, que são mais difíceis de usar. Apesar disso, ela vestia um short bem curto. Colaborou Valéria França