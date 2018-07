Rafinha vence 8.º ''Big Brother Brasil''

Rafael de Carvalho, 26 anos de idade, o Rafinha, venceu a 8ª edição do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo, com 50,15% dos 75,6 milhões de votos que definiram o ganhador do prêmio de R$ 1 milhão. Vocalista e guitarrista da banda Mipt, Rafinha é natural de Campinas (SP). Foi o último a entrar no confinamento, a três dias da estréia. Disputou a final contra a piauiense Gyselle Soares Estevão, 24 anos, que ganhou R$ 100 mil.