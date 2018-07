''Rádio Eldorado'' estreia amanhã nova programação

A partir de amanhã, a Rádio Eldorado (AM 700, FM 92,9) estreia grandes modificações no Jornal Eldorado. Formato e linguagem diferentes implementam a proposta de ir "muito além da notícia". Com novo comentarista e novos colunistas, a programação vai debater as diversas visões dos temas de maior relevância do dia. "Principalmente o 2º bloco (das 7 às 9 horas) vai ficar mais ágil, com muita análise e comentário. Os fatos não serão simplesmente noticiados, haverá um bate-papo para aprofundá-los", explica Filomena Salemme, editora-chefe da Rádio Eldorado. Para isso, o apresentador Caio Camargo e o jornalista Daniel Piza, colunista do Estado, estarão no estúdio, todos os dias, interagindo ao vivo e de forma descontraída com um time selecionado de colunistas. Lúcia Guimarães, com o Diário de Manhattan, vai trazer os bastidores do poder nos EUA e as tendências da sociedade americana. João Marcelo Boscoli trará novidades do universo musical. Lançamentos e bastidores do cinema serão apresentados pelo crítico do Estado Luiz Carlos Merten. Ilan Kow, editor-executivo do Estado, vai comentar gastronomia na coluna Paladar. Em Primeira Classe, Carlos Ferreirinha traça um panorama do mercado premium no Brasil e no mundo. No espaço Eldorado/ESPN, Paulo Calçade, colunista do Estado, fala sobre futebol. O educador e consultor Eugênio Mussak fala, no Papo de Líder, sobre desenvolvimento humano, carreira e mundo corporativo. No quadro Novas Iniciativas, o empresário André Martins aborda criatividade e eficiência na gestão pública e privada. Mariluce Moura, diretora de redação da Revista Fapesp, destacará em Pesquisa Agora os avanços da ciência e da tecnologia. Em Eldorado Sustentável, o engenheiro Fernando Almeida trata de responsabilidade socioambiental. Edson Perin, em TI para Negócios, analisa a difusão de recursos de Tecnologia da Informação que aumentam a produtividade. No espaço AE Investimento, os jornalistas da Agência Estado Rita Tavares e Eduardo Leal orientam os ouvintes que desejam fazer seu dinheiro render. Todo esse time de primeira linha vai se juntar aos colaboradores que já fazem a Eldorado ir além da notícia, como a colunista do Estado Sônia Racy, em Direto da Fonte. A programação conta ainda com Alexandre Garcia (Poder e Política), Josué Leonel (Mercado em Tempo Real), Alex Atala, Márcia de Luca, Antônio Penteado Mendonça, Carlos Alberto Pastore, José Luiz Tejon e Aulus Semmer. "O conceito ?Muito Além da Notícia? traz conteúdo relevante, prestação de serviço, entretenimento, cidadania, campanhas, música, cinema", comenta Miriam Chaves , diretora executiva da Rádio Eldorado. "Essa nova etapa do jornalismo da Eldorado reflete também a crescente integração entre as diversas operações noticiosas do Grupo Estado", acrescenta Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado.