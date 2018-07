Química pura e aplicada é tema do 15º volume da ''Enciclopédia do Estudante''

Química pura e aplicada é o tema do 15º volume da Enciclopédia do Estudante, uma parceria entre Editora Moderna e Estado, que circula hoje nas bancas. A obra explora desde simples atividades orgânicas até monumentais criações industriais, tratando de assuntos como o desenvolvimento de medicamentos, a invenção dos plásticos e sua reciclagem. No próximo domingo, a História do Brasil vai ilustrar as páginas do 16º volume da coleção. Por meio das abordagens mais contemporâneas usadas para pensar e escrever a história do País, é realizada rigorosa reconstituição histórica, com base em documentos oficiais, testemunhos literários e cinematográficos e dados cuidadosamente atualizados. A história começa no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral, com a expansão ultramarina e o império luso, até chegar ao Brasil colonial, com sua economia açucareira, as invasões estrangeiras e a escravidão. Na parte que trata do processo de independência, há capítulos voltados para os movimentos nativistas e emancipacionistas, o Primeiro Reinado e a abdicação. Na seqüência, o livro aborda o Período Regencial e o Segundo Reinado, a República Velha, a Era Vargas, a República Liberal, a Ditadura Militar e a Nova República, até chegar aos dias de hoje. O volume traz ainda mais de 80 biografias, 30 mapas e 10 linhas do tempo. Cada exemplar vendido nas bancas custa R$ 15,90.