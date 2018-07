Questões cruciais

Quem é o culpado pelo desmatamento na Amazônia? "É o governo. Ele deixou a população entregue à própria sorte. É omisso. Não dá assistência, não fiscaliza, não entrega os títulos definitivos da terra". (Alan de Souza Azevedo, do PR, prefeito de Tucumã). Por que o fazendeiro prefere desmatar do que preservar? "Porque a mata não tem nenhum valor. A pessoa é penalizada por preservá-la. Não tem nenhum incentivo. O preço do hectare em pé é menos da metade do que o formado por pastagens" (Adebelto Cândido, o Betinho, presidente do Sindicato de Produtores Rurais de S. Félix do Xingu). Não dá para substituir o financiamento para as pastagens por outro, por exemplo, para a preservação? "Se eu for ao Banco do Brasil e pedir empréstimo para comprar 50 cabeças de gado, o gerente vai perguntar qual é o tamanho do meu pasto e vai liberar o dinheiro. Se eu pedir R$ 50 mil para um projeto de desenvolvimento sustentável, duvido que o dinheiro saia". (Muthiana Sobreira Alves, moradora de Cumaru do Norte).