Questionada reforma da imprensa francesa

Membros de 27 veículos de imprensa da França assinaram ontem manifesto contrário à reforma do setor de comunicações em curso no país. Em outubro, atendendo a reivindicações de empresários do setor, o governo passou a organizar debates sobre a crise econômica que afeta os maiores jornais e revistas franceses. Formada por 17 títulos, a imprensa diária nacional cristaliza a crise, com déficits crônicos e contração das vendas em torno de 1% ao ano.