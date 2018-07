Quem vive de futuro é museu

Quanto tempo é preciso para que computadores virem peças de museu? "O que acontece hoje, amanhã já é passado. Nos preocupamos mais com a preservação da memória do que com o tempo", diz o presidente do Museu do Computador, José Carlos Valle. Fundado em 2005, esse memorial da modernidade relata a história da informática no Brasil e no mundo, com a exposição de micros históricos, ainda que todos tenham menos de 50 anos. Valle orgulha-se do acervo de mais de 15 mil peças reunidas em dez anos. "Temos um processador IBM de 1983 e um conjunto de máquinas que pesam 10 toneladas e ocupam mais de 300 metros quadrados." Outros exemplares que merecem destaque são o primeiro Macintosh e uma réplica de um mouse de madeira. Porém, todo esse acervo está guardado em caixas e depósitos. Há um ano, o museu, que funcionava em Interlagos, foi desalojado e não tem nova sede. "Sempre nos sustentamos com recursos próprios, mas agora precisamos de patrocínio." A Associação Cultural dos Amigos da Informática recebe doações para o museu (tel.: 11-2609-6959).