Quem se forma após 2008 tem nota melhor

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, divulgados ontem pelo Ministério da Educação, mostram que os melhores alunos dentre os que fizeram a prova nem mesmo terminaram ainda o ensino médio. A nota média na prova objetiva entre aqueles que vão acabar a escola depois de 2008 chega a ser quase cinco pontos mais alta que a média de quem se forma este ano. Em redação, a diferença é de 1,5 ponto. Os mais jovens tiveram as notas mais altas de toda a prova. Em média, fizeram 60,08 pontos em redação e 45,43 pontos na prova objetiva. São apenas 115.554 estudantes entre 2,9 milhões que fizeram o exame, mas a diferença nas médias é significativa. "Esses alunos são basicamente treineiros que fazem o exame antes para saber como é. É um grupo de alunos selecionados que está se preparando para entrar na universidade", afirmou Reynaldo Fernandes, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A possibilidade de essa média ser sinal de uma melhoria no ensino médio - alunos que ainda estão na escola poderiam estar tendo uma educação melhor do que os concluintes - é descartada por Reynaldo. "Adoraria que pudesse ser isso, mas não acredito", afirmou. Essa é a primeira vez que o Inep divulga os resultados do Enem mostrando as médias também dos estudantes que ainda não terminaram o ensino médio. Esses alunos também tiveram médias melhores que as pessoas que já concluíram a escola. Os chamados egressos fizeram 59,97 pontos na redação e 42,49 na prova objetiva. "Isso é histórico. Todos os anos os egressos têm médias melhores. Esse grupo inclui gente já formada, alguns até já estão na universidade, mas fazem o Enem para tentar, por exemplo, uma bolsa no ProUni (Programa Universidade para Todos)", explica o presidente do Inep. Os alunos de escolas públicas são a maioria dos jovens que fizeram a prova e terminam os estudos este ano: 77,5%. E, mais uma vez, a escola pública teve resultados bem inferiores aos das escolas privadas, em uma diferença que beira os 20 pontos. Enquanto as públicas tiveram média 37,27 nas provas objetivas, os alunos das privadas alcançaram 56,12 pontos. Na redação a diferença foi de 57,26 pontos para 65,32 pontos. No geral, a média brasileira na prova objetiva foi de 41,69 pontos. Um pouco acima dos 40 pontos que o ProUni, que usa o Enem como método de seleção, exige dos alunos para aceitar sua inscrição. Um outro cruzamento feito pelo Inep compara as notas dos estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas privadas, 191.617, e uma seleção do mesmo número de alunos de escolas públicas que obtiveram as melhores notas no Exame. Nessa comparação, as notas dos oriundos de escolas públicas são melhores. Enquanto a média geral (objetiva mais redação) dos estudantes das escolas privadas é 60,73 pontos, a das escolas públicas chega a 62,53. No entanto, há uma distorção na escolha dos melhores estudantes das escolas públicas. Normalmente, eles vêm também das melhores escolas públicas, o que inclui federais, escolas técnicas e militares -- rigorosas na seleção e com alunos que não representam a média das escolas públicas brasileiras.