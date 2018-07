Quem ri por último...

Há tempos que não deixo minhas pitadas de sabedoria nesta coluna - que por um acaso é mais minha do que do meu papi (viu, sr. Bezzi!?). Não sei se vocês leram, mas passei por um período de tratamento de florais de bach para aumentar minha autoconfiança. Não que eu ache que precisava, mas o povo lá de casa decidiu que eu deveria ser a cobaia do novo experimento. A única que não gostou da idéia foi a Dylan. Ela que sempre reinou soberana, agora teria alguém para rebater suas carências. Tanto que quando soube que iriam me medicar, abusou da sua meiguice. Mobilizou a casa em torno dela e deixou todos loucos. Pois dei o troco. Lembrei de uma matéria que fui obrigado a fazer: quando bebi leite e tive uma tremenda diarréia no dia seguinte. A foto abaixo foi tirada na última sexta-feira. Uma gentileza minha à ela. Imagine o final de semana que ela vai ter? *Marco Bezzi, 32, e Bono, 1, trazem toda semana dicas e histórias para os pets e para seus donos. E-mail: vidadepet@yahoo.com.br