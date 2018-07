É doutor em sociologia política pela Universidade de Oxford Foi cofundador do Global Call to Action Against Poverty, coalizão de mais de cem países contra a pobreza Faz parte do conselho de organizações como o Clinton Global Initiative, Amnesty International, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as Mulheres e Fórum Econômico Mundial Foi secretário-geral da Civicus, voltada aos direitos civis