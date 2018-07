É doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e foi aluno de Administração Hospitalar do superintendente do HC, José Manoel Teixeira, na FGV Trabalhou na área de Planejamento do Hospital Albert Einstein e na Secretaria Municipal da Saúde (2005) Planejou o curso de MBA em gestão de Saúde do IBMEC-SP