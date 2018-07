É a primeira governadora do Pará, eleita em 2007 pelo PT, com 55% dos votos É arquiteta, formada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), e concursada do Banco do Brasil desde 1983 Antes de ser eleita governadora, foi vereadora, deputada federal, senadora, vice-prefeita e secretária municipal de Urbanismo de Belém