Cientistas concluíram que as queimadas estimulam a mudança climática, criando um círculo vicioso, pois o fenômeno torna as chamas maiores, mais frequentes e mais danosas. A pesquisa foi publicada ontem na Science. "As partículas de fumaça inibem as chuvas", afirmou o americano Jennifer Balch, coautor do estudo.REUTERS