Queda da mortalidade será cada vez menor

Seguindo uma tendência mundial, desde a década de 70, em média uma vez a cada dez anos, a mortalidade infantil no Estado de São Paulo foi reduzida pela metade. Resultado da estruturação mínima dos serviços de saúde, de ações como saneamento básico e campanhas de vacinação, o índice passou de 85,24 óbitos por mil nascidos vivos, em 1975, para 12,5 em 2008. Daqui para frente, porém, a queda será cada vez mais lenta e difícil, alertam os especialistas. O motivo: as mortes de menores de 1 ano de idade tendem a se concentrar em casos mais complexos e exigem maiores recursos para serem evitadas. "As medidas necessárias agora para continuarmos reduzindo a mortalidade são mais complexas, pois exigem qualidade nos serviços como o pré-natal e assistência ao recém-nascido", diz a coordenadora do programa de sobrevivência e desenvolvimento infantil da Unicef, Cristina Albuquerque. "Essa fase é extremamente desafiadora, pois medidas gerais não são mais suficientes." Um reflexo da dificuldade pode ser medida pela menor velocidade com que São Paulo diminuiu as mortes entre 1990 e 2007, quando comparado com os dados gerais do Brasil. No País, os óbitos no período passaram de 49 para 20 por mil nascidos vivos, enquanto no Estado - que já tinha valores menores - caíram de 31,1 para 13,1. Segundo a coordenadora estadual de Saúde da Criança, Sandra Regina de Souza, o desafio agora é aperfeiçoar a assistência à gestante e ao parto no Estado. "Buscamos sempre o menor índice e já temos mais de 250 cidades com mortalidade infantil comparável a países de primeiro mundo. O importante é que a redução seja constante, ano a ano", afirma ela. Sandra explica que, enquanto caía, o perfil da mortalidade mudou. Antes, as condições de saneamento básico eram fundamentais e as mortes, causadas por diarreias e doenças infecciosas. "Atualmente, embora ainda determinado pelo nível de desenvolvimento social e humano, o risco está, em grande parte, relacionado às condições de assistência à saúde da mulher e do recém-nascido", afirma. As medidas alertadas por Sandra assumem maior relevância quando se constata que a mortes de crianças de até 1 ano se concentram em menores de 28 dias. Em nível mundial, 40% dos óbitos nessa faixa etária se concentram no primeiro mês dos recém-nascidos. No Brasil, segundo Cristina, estima-se que cheguem a 67%. "Os dados nacionais colocam o País numa boa posição, mas quando desagregados são muito ruins", diz a coordenadora da Unicef. REGIÕES Em São Paulo, a região de Barretos apresenta o menor índice de óbitos infantis, com 9,8 mortes por mil nascidos vivos, seguida por Ribeirão Preto, com 10, e Franca, com 10,2. Entre as regiões com as maiores taxas de mortalidade, a Baixada Santista lidera: para cada mil nascidos vivos, 16 morrem antes de completar 1 ano de vida.