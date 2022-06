'Que seja a última internação dele', diz mãe de Sérgio Hondjakoff

Mãe de Sérgio Hondjakoff fala pela primeira vez sobre nova internação do filho e revela esperança na melhora do ator. Foto: TV Globo / Fabrício Mota

Na última quarta-feira, 15, a mãe do ator Sérgio Hondjakoff, Carmen Lucia, falou pela primeira vez sobre o tratamento do filho. No último sábado, 11, o ator, que viveu o personagem Cabeção em Malhação, se internou voluntariamente para tratar a dependência em uma clínica em Sorocaba, interior de São Paulo.

Sérgio foi assunto na internet após publicar um vídeo onde estaria em meio a um surto provocado pela abstinência. Em entrevista à revista Quem, Carmen afirmou que o ator já foi internado anteriormente, mas que, desta vez, o tratamento é diferente.

“Ele está internado no instituto para dependentes químicos em Sorocaba, no interior de São Paulo. Apesar de ele já ter passado por dez internações anteriores, esta internação terá um tratamento diferenciado, porque são apenas 14 internos. As outras clínicas são de 60 internos para cima. A equipe deles é enorme. Sérgio precisava disso, de um tratamento sério. As demais clínicas que ele passou só o faziam deixar de usar drogas enquanto ele estivesse internado”, disse.

Carmen também falou sobre a ajuda que Hondjakoff recebeu de Rafael Ilha, que já teve envolvimento com drogas: "Estou bem mais confiante de que agora vai dar tudo certo. É uma clínica que não teríamos condições de pagar. O anjo Rafael Ilha, que eu nem conhecia pessoalmente, só pela TV, foi o único que propriamente caiu do céu para nos ajudar. Agora é esperar o tratamento acabar e torcer pra que essa seja a última internação dele".

Ainda em entrevista à Quem, ela explicou que os familiares decidiram fazer terapia para lidar com a situação, que já ocorre há 16 anos.

“A dependência química é uma doença sem cura. Ou melhor, a cura seria nunca mais usar drogas. O paciente tem que querer e acreditar nisso e ser devidamente acompanhado. Eu, o pai do Sérgio e a esposa dele também teremos acompanhamento com o terapeuta Sandro Barros, uma vez que, com a situação repetida há anos, ficamos codependentes. O Sandro nos ajudará nessa empreitada”, falou.

Carmen aproveitou para agradecer a todos que estão ajudando seu filho: "É incrível, mas precisamos chegar ao fundo do poço para chegar onde chegamos. Só tenho a agradecer a Deus. E minha gratidão também é eterna a todos que me ajudaram — desde os enfermeiros da ambulância SURRJ (Serviços de Urgência e Remoção do Rio de Janeiro) que levaram o Sérgio até a clinica de Sorocaba — como também ao meu novo amigo, Rafael Ilha. Com o pensamento positivo de todos que gostam do meu filho, venceremos. Tenho fé!”.

Relembre o caso

Os vídeos de Sérgio Hondjakoff surgiram no último dia 6 de junho, quando o ator fez uma transmissão ao vivo no seu Instagram e apareceu bastante alterado, com um bastão em mãos, ameaçando o pai caso ele não lhe desse a quantia em dinheiro que estava pedindo.

Com a repercussão do vídeo, os pais de Serginho se manifestaram sobre o caso em áudios para a jornalista Fabíola Reipert. Francisco José de Mendonça e Carmen Lucia Hondjakoff deram detalhes do que têm presenciado com o filho e revelaram que ele estava assim há dias.

“Ela diz que o filho tá em surto há seis dias sem dormir, bebendo e usando drogas. Tá trancado em casa com uma barra de ferro ameaçando quem quiser entrar”, relatou Fabíola no Balanço Geral.

De acordo com a jornalista, Hondjakoff “colocou móveis atrás da porta pra fazer uma barreira, [a mãe] falou que ele tá quebrando tudo” em sua casa. Os pais do artista ainda expressaram seus receios nesse cenário complicado.

“Os pais já são idosos, dizem que estão com medo. A mãe diz que está com medo de infartar – palavras dela, eu escutei ela falando – e com medo, obviamente, do filho ter uma overdose”, completou Reipert. O pai, inclusive, já teria deixado o apartamento para se hospedar em um hotel.