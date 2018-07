Que árvore é você?

O mundo da astrologia é repleto de vertentes, simbologias e significados. Por isso, toda vez que os estudiosos resolvem se aprofundar no assunto, buscando material para aumentar ainda mais o repertório de estudos , encontram ensinamentos desconhecidos, desenvolvidos há séculos, capazes de mudar completamente o caminho das pesquisas. Pouco difundido no Brasil, o horóscopo druídico, também conhecido como horóscopo das árvores, foi descoberto no século 20, por meio do escritor britânico Robert Graves, que fez uma correlação entre o alfabeto ogham (de origem irlandesa e, de certa forma, semelhante às runas germânicas) e os 12 meses do ano, atribuindo as características de cada símbolo a um período. ?O estudo é semelhante ao horóscopo tradicional, mas não há indicação de que tal associação tenha sido feita em tempos antigos pelos druidas (celtas que viviam nas regiões da Gália e da Irlanda durante a Idade Média), que desempenhavam funções de sacerdotes, conselheiros dos reis, historiadores e curandeiros?, explica Cláudio Quintino, escritor e bruxo da Hera Mágica (7486-1156). O alfabeto é composto por símbolos fonéticos associados a uma árvore (ou planta) até então considerada sagrada pelos druidas irlandeses. ?Existem várias versões deste estudo, algumas delas sem nenhuma ligação com o alfabeto original?, alerta Quintino. De acordo com o estudioso, o alfabeto é uma importante forma de estudo oracular, que fornece orientação por meio dos mitos e simbolismos. ?É possível recorrer, a qualquer momento, ao ogham para consultas sobre temas diversos?, completa. A personal trainer Marina Rocha, de 23 anos, desconhecia o horóscopo das árvores. No entanto, após ter apurado o resultado, garante que as características apresentadas estão de acordo com a sua personalidade. ?O resultado tem tudo a ver comigo. Depois, mostrei o horóscopo para os meus familiares e eles também adoraram?, confessa. Segundo o bruxo, ainda não existe um estudo aprofundado sobre o tema. Porém, há cursos que explicam detalhadamente a técnica. ?Além do horóscopo, é possível aprender um pouco mais sobre a filosofia druídica, que propõe uma vida mais equilibrada, em que se possa restabelecer a união entre humanos e a natureza?, finaliza.