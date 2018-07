Quanto vale a vida de um ser humano?

Infelizmente não há sociedade rica o suficiente para garantir a todos o acesso aos recursos disponíveis no arsenal da medicina. O custo crescente dos novos e sofisticados tratamentos está nos forçando a encarar essa realidade. Como compatibilizar o uso desse arsenal com um orçamento limitado? Que tratamentos e medidas de prevenção devem ser custeados e para que pessoas? E o mais difícil, o que deve ser negado? Estudos que tentam resolver o problema acabam colocando um preço na vida humana. Na Inglaterra, que mantém um dos melhores sistemas públicos de saúde, há um órgão governamental independente cuja função é fazer esse tipo de recomendação. É o National Institute for Health and Clinical Excellence (Nice). Recentemente, o Nice decidiu que só aprovaria tratamentos que prolongam a vida de pacientes com câncer se o custo fosse inferior a US$ 22.750 em seis meses. Em outras palavras, para o Nice, a vida de um cidadão com câncer não vale mais que US$ 125 por dia. Para o órgão, caso o custo seja maior, o dinheiro é mais bem empregado em outros programas. Imagine um país com 1 milhão de habitantes em que só existem dois problemas de saúde, uma doença infecciosa para a qual há vacina e uma doença que requer transplante de órgão. Com o orçamento disponível é possível vacinar toda a população ou tratar as dez pessoas que necessitam de transplantes todos os anos. O que você faria? A decisão parece simples: proteger todas as crianças é mais importante que salvar dez pessoas. Mas o problema pode se complicar. Imagine que a doença, apesar de desagradável, se cure sozinha, como é o caso do sarampo. Talvez seja melhor fazer os transplantes e salvar dez vidas. Mas, e se apesar de a doença se curar sozinha, em 0,0001% dos casos ela causar a morte da criança? Sem a vacinação, dez crianças poderiam morrer. Você escolheria salvar crianças ou adultos? Imagine agora o mesmo problema em um país como o Brasil, com centenas de doenças, tratamentos, métodos de diagnóstico e medidas de prevenção. O problema que o Nice tenta solucionar é complicadíssimo, mas sem seus estudos as decisões provavelmente seriam tomadas de maneira aleatória ou, pior, guiadas por motivações político-eleitorais. Quando defrontadas com esse problema, a maioria das pessoas (médicos também) tende a responder que é necessário aumentar o orçamento da saúde e diminuir o custo dos tratamentos. Sem dúvida, isso atenua o problema, mas com o custo da saúde crescendo a cada ano e já consumindo entre 10% e 30% do PIB nos países desenvolvidos, será cada vez mais difícil fugir dos dilemas éticos envolvidos na escolha das vidas que devemos salvar. *Biólogo - fernando@reinach.com Mais informações: Who should we treat? de Christopher Newdick, Oxford University Press 2005