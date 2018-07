Quantas pessoas já viveram na Terra?

Na serra de Caraguatatuba senti pela primeira vez o peso de ser Homo sapiens. Quando subíamos, meu pai parava em Paraibuna para comemorar que o DKW não havia fervido e alimentar os filhos. Foi com uma calabresa na mão que vi a frase no portão do cemitério: "Nós que aqui estamos por vós esperamos." Com 8 anos deixei o mundo animal, onde não há consciência da morte, e me tornei humano, eternamente esperando morrer. Anteontem, ao passar por Paraibuna, lembrei de ficar impressionado com a imagem dos mortos esperando pelos vivos. Quantas almas existiriam nesse lugar se todos os mortos estivessem lá? É um problema que merece um "back of the envelope calculation". Fazer cálculos nas "costas de um envelope" é uma das tradições da comunidade científica. No afã de pôr as ideias no papel, muitas descobertas foram rabiscada em envelopes e guardanapos. Pena que nas escolas a necessidade de "resolver o problema" não deixa espaço para fazer contas para satisfazer a curiosidade. Parei para uma calabresa no Fazendão. Em guardanapos, tentei calcular quantas pessoas habitaram o planeta nos últimos 15 mil anos. Estimei a população da Terra a cada mil anos, lembrando que na época de Cristo não éramos 100 milhões, e hoje, mais de 6 bilhões. Imaginando que existem quatro ou cinco gerações por século, concluí que viveram no planeta entre 30 e 90 bilhões de humanos. A felicidade de saber que 10% das almas que passaram por aqui estão vivas durou o tempo de acessar o Google. Em 2002, Carl Haub fez de maneira quase científica a mesma conta. Sobrou o prazer de descobrir que minha conta no guardanapo não estava tão errada. Haub chegou a 106 bilhões. Em 2002, postulou que 6% das almas viviam. Hoje faz mais sentido colocar na maternidade de Paraibuna a placa "Nós que aqui estamos (os vivos) por vós esperamos (crianças ainda por nascer)". Talvez isso nos leve a calcular quantos humanos passarão pelo planeta antes da extinção do Homo sapiens. *Biólogo - fernando@reinach.com Mais informações: How Many People Have Ever Lived on Earth? (http://www.prb.org/pdf/PT_novdec02.pdf)