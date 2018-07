Quando um bom desenho vale o botox

Desenhar a sobrancelha não é só tirar uns pelinhos. Uma sobrancelha tem de combinar com a personalidade da mulher, com o jeito dela de viver, de se vestir e, principalmente, com a imagem que quer passar ao mundo. ?Costumo dizer que uma sobrancelha bem feita vale por um Botox. É impressionante a diferença no rosto de algumas clientes depois de acertar alguns fios que estão fora do lugar, por exemplo. Nesses casos, os pêlos em excesso criam uma espécie de sombra no rosto da pessoa?, explica Théo Carias, stylist de sobrancelhas do novo salão Self Make & Hair, profissional que realiza seu trabalho exatamente adequando o formato dos fios ao estilo da clientela. ?Já tive que cuidar de muitas sobrancelhas problemáticas. Os casos mais comuns são os de mulheres que, entediadas no trânsito, dão aquela olhadinha no retrovisor e resolvem dar uma mexida com a pinça. Quem falou que engarrafamento é lugar de fazer sobrancelha??, diz ele, com a autoridade de quem cuida de várias sobrancelhas estreladas. Théo também alerta que é muito comum gente que pede para a manicures fazerem a sobrancelha. ?Com todo respeito às manicures, a especialidade delas é unha. É essencial escolher um profissional que entenda do assunto e, se você se der bem com ele, voltar a encontrá-lo sempre que for necessário. Para algumas pessoas uma vez por mês é suficiente. Mas há casos em que dez dias são o tempo máximo sem retoques?, avalia. Para quem mexeu na sobrancelha e ficou tudo fora de lugar, o conselho do especialista é um só: pare de mexer! Ficar cutucando só vai piorar a situação. O melhor a fazer é deixar crescer, ficar feia por um tempinho e depois entregar a sobrancelha a um expert da pinça. Sim, uma sobrancelha bem feita levanta até a auto-estima. ?Lembro de uma moça que tinha uma entrevista de trabalho e estava caidona. Bastou dar um up na sobrancelha para que ela se sentisse renovada?, conta. Há vários mitos e algumas verdades a respeito das sobrancelhas. Por exemplo: não deve ser feita com cera sob pena de deixar a pálpebra flácida. ?Verdade. É muito diferente fazer com pinça, tirando fio a fio, do que arrancar 500 fios de uma vez. A cera puxa a pele e aumenta muito a chance de a região cair, já que se trata de uma área que é muito sensível. Sem falar que a pessoa que faz a depilação não tem controle da retirada dos pêlos e pode causar defeitos, ainda que seja sem querer.? Muita gente também diz que não se pode tirar a sobrancelha em cima. É mito. A boa medida para saber como tem de ser sua sobrancelha é dar um passo para trás diante do espelho. O que você vê é o que deve ficar no rosto. Para quem tem muito medo de arrancar os fios, Théo presta um serviço de ?sobrancelha virtual?. No Photoshop, ele tira a sobrancelha da cliente e dá de duas a três opções de desenho . A simulação é ?real?, a cliente consegue realmente ver como vai ficar a sobrancelha. É um serviço que tem um custo um pouco mais elevado, pois demanda um atendimento mais demorado, leva tempo. Théo então manda as fotos ?modificadas? para a cliente por e-mail para que ela se decida. Para os casos de falhas leves na sobrancelha, hoje já existem diferentes produtos para resolver o problema, como canetas com tinta semi permanente, sombras específicas para sobrancelhas e até rímel de sobrancelha. ?Se os fios realmente não crescem mais, a saída é a micropigmentação?, informa. Self Make & Hair: 3081-7232/ 3483-6786