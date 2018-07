Quando o bonito é ser feio

A beleza, às vezes, está no exótico. O pug, ou conhecido também como carlin, é o maior exemplo disso. Esse pequeno cão, de raça muito antiga, tem sua origem na China, chegando à Europa no século 17. Seu nome, pug, surgiu na Inglaterra, devido à sua face achatada (pug-nose= nariz esborrachado) e lá obteve grande popularidade, graças ao Duque de Windsor que era admirador confesso da raça. Na França, o animal é conhecido como carlin, inspirado no nome do ator italiano Carlo Bertinazzi, conhecido como Carlino. O ator usava uma máscara preta quando interpretava o papel de Arlequim. Seu temperamento não condiz muito com sua aparência. Afetuoso, sensível e brincalhão, é considerado uma excelente companhia. Quando filhote é esperto e incansável, quando adulto torna-se calmo e sensato. É bastante atento para barulhos externos, mas late pouco. Exemplar bastante indicado para apartamento, necessita apenas de breves passeios diários. Durante os dias de calor, deve-se mantê-lo em lugares arejados e que facilitem a respiração. Em vários países é indicado para crianças com necessidades especiais. Como característica principal, destaca-se a comunicação que é feita através de resmungos. No Brasil há poucos criadores que mantém as características e se dedicam de fato à criação da raça. Antonio Viella e Ivo Chicuta são proprietários do Canil Tambaú Pug´s, especializado na criação de pugs. Adquiriram seu primeiro exemplar há 15 anos, a partir do qual começaram a se interessar pela raça. Há 7 anos criando profissionalmente, decidiram implantar no Brasil uma linhagem diferenciada, importando exemplares do Canadá e Chile, entre outros. Em 2005, na Exposição Mundial Canina, realizada em Buenos Aires, Shaolin, pug de sua criação, sagrou-se o melhor exemplar da raça, com apenas 15 meses, sobre cães de todos os continentes. Na mesma exposição, levou o título de jovem vencedor de Las Américas y El Caribe, jovem vencedor do Mundo e, no final do concurso, ficou em 3° lugar sobre todas as raças. Atualmente os criadores mantêm um plantel qualificado com 20 exemplares, direcionando suas ninhadas principalmente para criadores do Brasil e exterior.