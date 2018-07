Quando inicio uma dieta, sinto meu intestino ?soltar?. É normal?

Antes de avaliar seu caso, é preciso considerar alguns dados importantes. Entre eles estão o tipo de dieta, quais os alimentos que estão incluídos nela e quais os alimentos que foram evitados. Também é preciso saber se você está tomando algum medicamento específico. De qualquer maneira, uma alimentação balanceada e fracionada é sempre bem vinda, com a inclusão de verduras, legumes e carnes magras. Muita atenção ao consumo exagerado de leite e seus derivados, mesmo os desnatados, light ou com pouca gordura, pois uma das proteínas do leite, a caseína, é altamente fermentável, levando à flatulência e distensão abdominal em alguns casos. A lactose também pode ?soltar o intestino? e causar diarréia. O ideal seria procurar um profissional nutricionista para uma orientação individual que realize reeducação alimentar e não simplesmente ?uma dieta? - que pode durar pouco tempo e muitas vezes não dar um resultado satisfatório. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233)