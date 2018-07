Quando eu posso começar a passear com meu filhote?

O seu cachorrinho só deverá começar a sair para passear após terminar totalmente o programa de vacinação de filhote. Isso porque, nesta fase da vida, o sistema imunológico do cão ainda não produziu uma proteção eficiente para o organismo, já que os órgãos que produzem essa defesa ainda estão em fase de desenvolvimento. Mesmo que ele já tenha tomado uma ou duas doses de vacinas, o seu bichinho corre o risco de se contaminar , principalmente em ambientes onde circulam outros animais. Pelos mesmos motivos, não são recomendados banhos em pet shops, já que essas áreas concentram outros animais. Até se for preciso levar o seu cão a uma clínica veterinária, tenha o cuidado de segurá-lo no colo, não o deixe solto pelo local e nem sobre a mesa do veterinário, já que é um lugar muito contaminado. O programa de vacinação do filhote dura de 4 a 5 meses, incluindo a vacina contra a raiva. Vale lembrar que, depois de adulto, será necessário reforçar as vacinas, uma vez ao ano. Em passeios de carro, não há problemas, desde que, quando chegar ao local desejado, ele vá direto para casa. Pedro Almeida Envie suas dúvidas para Av. Eng. Caetano Álvares, 55, Limão, cep. 02598-900