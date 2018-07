Quando estou fazendo sexo a três, devo trocar o preservativo?

A utilização de um mesmo preservativo para penetração vaginal em duas mulheres diferentes pode proporcionar a transmissão de doenças de uma para outra - pelas secreções que ficam do lado externo do preservativo - ou de doenças que estejam em áreas não cobertas pela camisinha e que se toquem na relação. Desta forma, a prática sexual, mesmo com preservativo, pode não promover proteção absoluta, sendo necessário que as pessoas observem a presença de ferida e secreções anormais nos genitais. Também é recomendável que a relação sexual nestas circunstâncias seja evitada.