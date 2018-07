Quando as crianças saem de férias

Terminadas as provas e também as recuperações, é hora de os pais começarem a buscar atividades para que seus filhos não percam um minuto sequer das merecidas férias de verão. No período que antecede o Natal e depois do Ano Novo, os acampamentos de férias são uma boa opção para crianças e adolescentes entre cinco e dezessete anos. Mas, antes de escolher o destino da garotada, é importante que os pais tenham em mente alguns critérios que são recomendados pela própria Associação Brasileira de Acampamentos Educativos (ABEB). Geralmente, a idade mínima para a criança poder participar das atividades propostas pelos acampamentos é de cinco anos, porque a partir desta fase as crianças já começam a ter algum grau de independência. ?Um dos nossos maiores objetivos é estimular a autonomia das crianças que vêm para o acampamento e, por isso, colocamos o limite dos cinco anos?, esclarece o presidente da ABAE, Marco Antônio Vivolo. Atualmente não há limite máximo de idade para freqüentar esses acampamentos. Os adultos que vão aos acampamentos não costumam fazer questão de participar das brincadeiras, mas já existe uma demanda que procura esses ambientes para realizar cursos, workshops, etc. ?Para o público adulto o enfoque normalmente é o de treinamento em equipe?, complementa Vivolo. Os educadores e monitores costumam dizer que nos acampamentos as crianças aprendem brincando, sem nem perceber que estão vivenciando situações nas quais a educação e a sociabilidade estão embutidas. ?Todas as atividades oferecidas são ferramentas que de uma forma ou de outra ajudam no desenvolvimento da autonomia das crianças e também dos adolescentes. A sociabilização passa desapercebida, mas na hora de dividir a comida, arrumar o quarto, apressar o banho, eles vão incorporando noções de cuidado com o grupo e consigo mesmo?, explica Vivolo. A programação normalmente é baseada em atividades físicas - que nem sempre são esportes - e a questões artísticas, como teatro, dança, culinária, artes plásticas, etc. ?Ao estimularmos as atividades físicas, estamos automaticamente incentivando as boas práticas para preservar a saúde desses jovens. Já no campo das artes, funciona como uma alternativa para quem não se identifica com as atividades físicas. Algumas crianças são mais intelectualizadas e dão preferência a atividades que os façam descobrir outros universos, como é o caso das artes?, avalia o diretor da ABAE. É bom não esquecer que passar uma temporada longe de casa já representa um desafio para muitos desses jovens ,que não estão acostumados nem a dormir longe de casa e da família. ?A experiência de passar uma ou mais semanas longe de casa é um aprendizado e tanto. Além de enfrentarem a saudade, eles precisam fazer uma série de adaptações que não são fáceis. Mas o diferencial é que temos uma equipe treinada para ajudá-los com as mudanças?, garante Vivolo.