Quando a Groenlândia tinha árvores

Uma das possíveis conseqüências do aquecimento é o derretimento do gelo da Groenlândia e a elevação do nível do mar. Mesmo um degelo parcial pode elevar o nível dos oceanos entre 5 e 10 metros, o que faria com que cidades como Santos e Rio de Janeiro fossem inundadas. Mas a incógnita é quanto tem de aumentar a temperatura para que um degelo dessa proporção ocorra e quão distante estamos desse limite. Não possuímos uma tabela que relaciona temperatura e degelo. Mas cientistas acharam um método que permite construir uma tabela do tipo. Há alguns anos detectou-se DNA de plantas nos blocos de gelo obtidos no interior da Groenlândia. Isso sugeriu que, no passado, essa parte tivesse sido quente o suficiente para abrigar árvores. No último milhão de anos, a Terra passou por 6 períodos de aquecimento. Os 3 últimos há 120 mil, 200 mil e 400 mil anos. Os 2 mais recentes duraram 10 mil anos e o mais antigo durou quase 40 mil. Será possível saber quanto do gelo derreteu em cada período? Se os dados fossem obtidos, seria possível relacioná-los com o que sabemos sobre a temperatura nos períodos. Cientistas raciocinaram que, se a Groenlândia perdeu o gelo por um período longo, ela pode ter sido colonizada por árvores de clima frio. Mas como descobrir evidências? Aí veio a idéia criativa. Se os pinheiros existiram nessa época, eles devem ter produzido pólen, que pode ter sido carregado para o mar e ter se acumulado no fundo. Foram então perfurados poços no fundo do oceano e os sedimentos acumulados ao longo dos últimos milhões de anos foram examinados. Junto à superfície (sedimentos recentes, dos últimos 20 mil anos), praticamente não foi encontrado pólen. Mas, nos sedimentos mais antigos (acumulados durante os períodos de maior aquecimento), cientistas encontraram grande quantidade de pólen . Quanto mais longo o período de aquecimento, mais pólen. Os resultados mostram dois fatos: grande parte da Groenlândia perdeu o gelo durante períodos de aquecimento, longos o bastante para que florestas se espalhassem. Com base nesse tipo de estudo, nos próximos anos, talvez possamos ter dados confiáveis para saber se devemos nos preocupar com a elevação dos oceanos e se cidades como Rio de Janeiro vão sumir do mapa. Leia mais: Natural variability of Greenland climate, vegetation, and ice volume during the past million years. Science, vol 320, 2008 *Biólogo - fernando@reinach.com