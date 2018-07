Qual o melhor tratamento para as dores da fibromialgia?

O tratamento da fibromialgia visa a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos afetados. Ele pode ser farmacológico ou não farmacológico. O primeiro, quando utilizado isoladamente, pode não apresentar resultados tão bons. Vários medicamentos podem ser utilizados: analgésicos, relaxantes musculares, anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos e, em alguns casos, o hormônio do crescimento. Já o não farmacológico é obrigatório. Em primeiro lugar, deve-se frisar que a fibromialgia trata-se de uma doença real e não imaginária e que não deforma e nem aleija. Os pacientes devem ser orientados a realizar exercícios de alongamento, condicionamento físico e até a musculação. A hidroterapia também pode ser realizada. Pode-se sugerir a psicoterapia, em casos de ansiedade ou depressão extremas. A acupuntura vem sendo bastante utilizada no tratamento. Outras modalidades podem incluir as técnicas de relaxamento e a eletroestimulação transcutânea.p> Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233)