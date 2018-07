Punho de Bento XVI tem boa recuperação

O papa Bento XVI, em observação médica depois de ter fraturado o punho esquerdo, há dez dias, apresenta "boa evolução", disse ontem o porta-voz do Vaticano, Federico Lombarid. "A visita dos médicos durou meia hora e deu excelentes resultado", informou. O exame foi feito pelo médico pessoal do papa, Patrizio Polisca, com ajuda de um cirurgião e um radiologista. Bento XVI permanece em sua residência de férias, no norte da Itália, até quarta.