Pulverização do corte faz governo rever plano de ações

O governo prepara uma nova edição do Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou que o novo plano deve reforçar medidas para garantir o desenvolvimento da região, com a preservação do meio ambiente. Uma das preocupações será combater a tendência de pulverização do desmatamento, detectada pelo governo. Nessa nova etapa, a ênfase será dada à programas do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Ciência e Tecnologia. "Não podemos baixar a guarda na fiscalização. Mas agora é o momento de garantir resultados obtidos, aumentar insumos agrícolas, implementar florestas públicas", disse o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. Para o coordenador da Campanha da Amazônia do Greenpeace, Paulo Adário, os números mostrados ontem são animadores. "Mas o melhor é comemorar com moderação." Ele reconhece que a tendência de queda no desmatamento é reflexo em grande parte a políticas adotadas pelo governo, como aumento da fiscalização. Adário considera um risco desconsiderar o fato de que, nos últimos anos, dois fatores contribuíram para a menor pressão sobre as florestas: a redução do preço da soja e a desvalorização do dólar. "Mas agora, os Estados Unidos reduziram a área plantada de soja e há uma previsão de que o mercado se aqueça, nos próximos anos", diz. Além disso, o preço da carne subiu. "E a conseqüência já se faz sentir: o número de queimadas em junho já começa a crescer." Capobianco admite ser necessário aumentar o controle. "Há a proximidade das eleições municipais, período em que tradicionalmente há maior pressão para o aumento do desmatamento." O levantamento feito pelo Prodes mostrou ainda haver uma redução no nível de desmatamento em áreas assentadas, terras indígenas e em unidades de conservação.