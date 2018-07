PUC-SP tem cinco novos cursos

Além de sua característica formação humanista, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) pretende dar um foco também, a partir de agora, para a gestão em alguns de seus cursos novos disponíveis no vestibular 2008. "Um bom profissional tem que saber gerir e motivar equipes", comenta a pró-reitora acadêmica da PUC-SP, Bader Sawaia. "Para nós, o gestor é um especialista em pesquisa e relacionamento humano." Entre as novidades que terão disciplinas voltadas para a gestão estão os cursos de bacharelado de Engenharia Biomédica, Engenharia de Produção e Sistemas de Informação e tecnológico em Gestão Ambiental. Também terão suas primeiras turmas em 2008 os cursos de Fisioterapia e Educação Física. Os cursos de Engenharia e o de Sistemas de Informação serão ministrados no campus Marquês de Paranaguá, na Consolação, Educação Física e Fisioterapia, em Barueri, e o curso de Gestão Ambiental, em Santana. TECNOLÓGICOS Novidade no vestibular do ano passado, Bader admite que a PUC-SP ainda está se adaptando e estudando cada passo em relação aos cursos de graduação tecnológicos. Dos dez que foram lançados, apenas três continuarão na grade da universidade - Comércio Exterior, Marketing e Jogos Eletrônicos -, fazendo companhia ao de Gestão Ambiental. Bader comemora que os cursos mantidos não tiveram evasão de alunos. "Isso é um fato bastante importante." Ainda assim, a idéia é apostar neste nicho. Segundo Bader, está entre os planos da universidade lançar, para o vestibular de julho de 2009, o curso superior tecnológico em Conservação e Restauro. Até lá, as parcerias com instituições culturais ainda deverão ser amadurecidas - que incluem bolsas de estudo para alunos deste curso. A vice-reitora acadêmica conta também que há estudos para que as mensalidades de cursos considerados de responsabilidade social, como os de licenciatura e os tecnológicos, sejam reduzidas. De acordo com ela, o curso de Gestão Ambiental deve ter a mensalidade na faixa de R$ 630.