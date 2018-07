Começa domingo e vai até terça o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O exame, dividido em três dias, será feito pela última vez em fase única. A partir do fim do ano, haverá duas fases, com mudanças no número e tipo de questões. Os exames ocorrem das 14 às 18 horas. Candidatos devem se apresentar uma hora antes, com RG e foto 3x4.