Prova começa hoje às 13 horas, no horário de Brasília

Os estudantes que participam hoje do Enade precisam levar aos locais de prova a carteira de identidade original ou documento equivalente, o cartão de informações do exame e uma folha de respostas do questionário de avaliação, que foi enviada à casa de cada um dos alunos por Correio. É preciso levar também lápis, borracha, apontador e caneta de tinta preta. As provas começam às 13 horas, mas os estudantes precisam estar no local às 12h15, no máximo. Mesmo nos Estados em que o horário de verão não está em vigor, para a prova o que contará é o horário de Brasília, que deverá ser seguido. Realizam hoje o Enade tanto estudantes em início de curso como formandos. A presença é necessária para que a instituição forneça o diploma ao aluno ao final do curso.