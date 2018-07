Passeata em Berlim contra a energia nuclear ocorrida na manhã de ontem reuniu cerca de 40 mil ativistas do país, que chegaram à capital em ônibus fretados e trens. A marcha contou com o apoio do Ministério do Meio Ambiente: o ministro Sigmar Gabriel criticou a chanceler Angela Merkel, dizendo que ela é "um braço da indústria atômica".