Proteção solar animal

O verão está chegando e não é só o homem que tem de se proteger do sol. Apesar de grande parte do seus corpos ser coberta de pêlos, os gatos e os cães também precisam de uma boa camada de protetor para evitar os efeitos nocivos dos raios solares. O focinho, a barriga e parte interna orelha são algumas das regiões que estão expostas e correm risco de desenvolver câncer de pele. Segundo Miguel Ziegler, médico veterinário do Hospital Santa Inês, especializado em dermatologia, as pessoas não dão muita atenção aos problemas que o excesso de exposição ao sol pode causar. ?Não temos a cultura de passar protetor solar nem na gente, quanto mais nos bichos, mas é bom saber que há casos em que é preciso até amputar um pedaço do focinho ou cauda?, explica. Essa doença chega aos poucos: normalmente como uma dermatite actimica - a região fica avermelhada, forma uma crosta (casquinha), podendo haver sangramentos e úlceras. Devido ao seu estilo de vida, os gatos são os que mais sofrem. Eles gostam de ficar andando por aí - e ficam mais expostos. Existem alguns tratamentos, mas para a prevenção é fundamental passar protetor solar regularmente. Deve ser uma regra da casa. Se houver alguma suspeita de problema, o primeiro passo é tirar o animal do sol. Quem não tem o protetor de uso veterinário pode passar os utilizados em humanos, com fator de proteção de no mínimo 30 e ficar atento às recomendações do reaplique. O tratamento para a retirada do câncer é cirúrgico, mas existe a alternativa da criocirurgia, que congelas as lesões, como os pontos de carcinoma do gato.