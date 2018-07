Pronto-socorro do HC receberá agora só pacientes encaminhados

A superlotação no pronto-socorro (PS) do Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo tem data para começar a mudar. A partir de 1º de outubro, será adotado o sistema de atendimento referenciado. Apenas pacientes encaminhados por outros hospitais da capital, ambulatórios de especialidades, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e serviços de resgate serão atendidos na emergência do HC. Com isso, o hospital espera diminuir em até 40% o fluxo de pacientes em seu pronto-socorro. Ontem, o Estado mostrou a crônica situação que se arrasta no HC, com pacientes internados em macas e atendimentos feitos nos corredores. A mudança anunciada é uma antiga reivindicação da direção do hospital. Hoje, 70% dos 650 atendimentos diários feitos no PS são de casos como febre, dores musculares e pequenos machucados - que poderiam ser resolvidos em unidades de menor complexidade da rede de saúde. O superintendente do hospital, José Manoel de Camargo Teixeira, afirma que antes da implantação do sistema a viabilidade e as condições de atendimento em outros hospitais da rede de saúde pública foram verificadas. Ele acredita que, até o final do ano, a população deve começar a sentir a melhora no serviço. "As internações nas macas irão acabar", diz. Com o sistema de atendimento referenciado, o encaminhamento de pacientes de outras unidades de saúde ao PS do HC será realizado por meio de contato prévio entre as centrais de regulação de vagas estadual e municipais e o Plantão Controlador do hospital. Caso o paciente não tenha necessidade de ser levado de ambulância ao PS, mas precise de atendimento de emergência no HC, será necessário que o médico responsável pela unidade de origem preencha um formulário com a identificação do paciente e as justificativas para seu atendimento no local. Apenas as demandas espontâneas de pessoas que moram na região abrangida pela Subprefeitura de Pinheiros devem continuar sendo atendidas no local. Para isso, basta apresentar algum tipo de comprovante de residência, como conta de luz ou água. O secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, não acredita que o atendimento referenciado provoque reclamações da população. "Não vamos atender menos, vamos atender melhor", diz. Barradas afirma que os hospitais da rede pública têm condições de absorver o fluxo de pacientes que devem deixar de ser atendidos no HC. "Vamos ter de organizar para que nem todos procurem o mesmo local", diz. "Mas, acho pouco provável que aconteça lotação em outras unidades de referência." As Secretarias de Saúde de outros municípios também devem ser informadas da mudança para que deixem de enviar pacientes para a emergência do hospital. Hoje, ambulâncias vindas de cidades da Grande São Paulo e até mesmo do interior chegam ao HC todos os dias. "O atendimento vai melhorar", diz o superintendente do HC. "Os casos mais graves serão atendidos com mais humanidade." PLANEJAMENTO A mudança no atendimento do PS começou a ser planejada há cerca de cinco anos. A primeira etapa foi implantada em agosto de 2005, no sistema de marcação de consultas no Instituto Central. Antes feita pelos próprios usuários, a marcação de consultas passou a ser organizada por meio de uma central de telefone estadual, que disponibiliza a cada mês um determinado número de consultas com especialistas na rede de saúde. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os pacientes agendados são atendidos nos ambulatórios estaduais em, no máximo, 30 dias. No ambulatório do HC, esse tempo era de até três meses. O mesmo sistema foi implantado no Instituto de Ortopedia e no Instituto do Coração (Incor).