Projeto rende prêmio da ONU ao município

O projeto de Taboão da Serra, chamado de Interação Família Escola, foi escolhido como uma das iniciativas do País que mais contribuíram para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, compromisso estabelecido por 191 nações em um evento da Organização das Nações Unidas (ONU) no ano 2000. O prêmio, criado no Brasil em 2005, é dado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e pelo governo federal. Ele será entregue nos próximos meses pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao município de Taboão da Serra. Foram inscritas 1.062 iniciativas no País e 42 delas receberam visitas dos técnicos do Pnud. As 20 prefeituras e organizações da sociedade civil premiadas foram divulgadas em abril. Segundo Clarice Oliveira, da comissão de organização do prêmio, o projeto de Taboão cumpre o objetivo número 2 das Metas do Milênio, o de oferecer educação básica de qualidade para todos. O programa também foi visitado por especialistas da Unesco. Eles analisaram outras iniciativas no Brasil e na América Latina que aproximam a família da escola. "Estamos montando um projeto-piloto para as escolas públicas inspirado nessas iniciativas", diz a coordenadora de educação da Unesco, Mariulza Regattieri. Segundo ela, o programa está sendo elaborado em parceria com o Ministério da Educação e deve ser implementado no que vem.