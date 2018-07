Projeto que proíbe publicidade infantil é aprovado em comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou anteontem uma proposta que proíbe qualquer tipo de publicidade dirigida a menores de 12 anos e restringe as destinadas a adolescentes entre 12 e 18 anos. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, vai ao Senado. O projeto, do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), proíbe a veiculação de peças que usem linguagem, música, pessoas ou personagens com apelo infantil. Veta ainda qualquer tipo de publicidade 15 minutos antes ou após programas infantis. Durante programação dirigida a adolescentes, ficam proibidas peças que induzam sentimento de inferioridade caso o jovem não consuma determinado produto. A multa, em caso de infração, pode chegar a R$ 3,19 milhões (3 milhões de Ufirs).