Projeto que altera Fuvest pega alunos de surpresa

No primeiro dia de aula dos cursinhos, vestibulandos foram pegos de surpresa com a notícia divulgada ontem pelo Estado de que o vestibular da Fuvest poderá mudar a partir deste ano. Entre as propostas estão a inclusão de todas as disciplinas na prova discursiva da segunda fase e a desconsideração da nota obtida na primeira fase para a nota final. "Quase chorei quando soube", diz a aluna Bruna Montenegro, de 18 anos, que quer prestar Relações Internacionais. Para o candidato a uma vaga em Direito André Patrocínio, de 18 anos, ao desconsiderar a nota da primeira fase "a Fuvest favorece quem não se esforçou tanto"