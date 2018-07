Projeto não tem aval de ministro Temporão

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, não está satisfeito com o projeto do senador Tião Vianna (PT-AC) que regulamenta a Emenda Constitucional 29. O projeto inclui como gastos em saúde despesas com saneamento e pagamento de inativos. Temporão prefere a definição aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, usada em outro projeto sobre o mesmo assunto que tramita na Câmara dos Deputados e aguarda votação no plenário. Temporão não se dá por vencido, mesmo com a aprovação de ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele fez questão de observar que a discussão do projeto ainda é preliminar e há espaço para alterar o texto. O ministro considera a proposta do Senado, que propõe o reajuste de acordo com a variação nominal do PIB de dois anos anteriores, longe do aceitável.