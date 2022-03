'Projeto Mulheres' ficará em exposição em São Paulo até o fim de março

A exposição teve início no dia 3 de março e dura até o dia 31 do mesmo mês. Foto: Susan Becker

Com o objetivo de retratar mulheres diversas e contar suas histórias de vida neste Mês da Mulher, a fotógrafa Susan Becker idealizou o Projeto Mulheres e contou com a curadoria de Vera Simões. A série de fotografias está exposta na Estação Oscar Freire do Metrô de São Paulo e a entrada é gratuita.

“O Projeto Mulheres nasceu da necessidade de sair da minha bolha e conhecer outras mulheres, outras realidades, conhecer dificuldades e me conectar com estas histórias para ganhar força em um momento em que eu precisava de força", explica a fotógrafa.

Ao todo, 19 fotografias de mulheres de diferentes idades, raças e classes sociais foram escolhidas para serem expostas. Susan passou os últimos seis meses em busca dessas histórias e, além de paulistanas, retratou baianas, mineiras, capixabas, brasilienses e argentinas. Cada uma das imagens possui um texto complementar escrito pela fotógrafa que reflete sobre os sentimentos despertados a partir desses encontros.

Cada imagem em preto e branco acompanha um texto complementar escrito pela fotógrafa Susan Becker. Foto: Susan Becker

"A pandemia nos tocou de diferentes maneiras. E muitas de nós nos desconstruímos para além do óbvio. Muitas de nós fomos questionadas com crueldade. Essa troca me trouxe crescimento e me ajudou, inclusive, a entender meus próprios processos”, diz Susan.

A intenção da artista é levar a exposição para outros lugares além da capital paulista e até mesmo para fora do País. Como próximo passo, Susan pretende fotografar 80 mulheres pelo Brasil e transformar o projeto em um livro.

A fotógrafa Susan Becker passou os seis últimos meses em busca de mulheres para o projeto. Foto: Susan Becker

Serviço - Projeto Mulheres

Até dia 31 de março de 2022

Horário: das 4h40 até meia-noite

Local: Estação Oscar Freire do Metrô

Entrada gratuita, na área de usuários do Metrô

A visitação segue os protocolos de vigilância sanitária adotados pelo próprio Metrô