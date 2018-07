Projeto leva dança a espaços do Museu da Imagem e do Som

No MIS, coreógrafos fazem intervenções na área externa Foto: Divulgação

A área do Museu da Imagem e do Som (MIS), no Jardim Europa, em São Paulo, vira palco para receber a intervenção de dança "Diálogos Possíveis", no sábado, 25, às 18h. Dentro do projeto "Dança no MIS" e promovido pelo grupo Divinadança, o espetáculo reúne linguagens da música, vídeo, moda, arquitetura e, claro, dança.

A entrada é gratuita, e a apresentação dura 50 minutos, na área externa no museu. Os interessados precisam retirar o ingresso com 1 hora de antecedência. A programação tem curadoria de Natalia Mallo e faz parte de um projeto em que coreógrafos escolhem uma área do MIS para compor um trabalho em dança contemporânea.

Serviço

Dança no MIS

Sábado, 25, às 18h

Classificação: Livre

Entrada gratuita

No Museu da Imagem e do Som, Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

(11) 2117 4777